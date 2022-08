'Sterke resultaten Ahold Delhaize' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal sterke resultaten geboekt, aangejaagd door de prestaties in de VS, maar ook in Europa gaat het lang niet slecht. Dit oordeelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. In Europa wil Ahold de kostenbasis en de investeringen verder terugbrengen, zo merkte de analist op. De verwachtingen voor de vrije kasstroom zal de markt ook kunnen waarderen, aldus De Boer. Ahold schort verder de beursgang van Bol.com op. "Dat was al bekend en is geen grote verrassing", meent de analist. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 32,00 euro. Gezien de beperkte winstgroei in de komende twee jaar is de ruimte voor een hogere koers beperkt, meent De Boer. Het aandeel steeg woensdagochtend met 7,3 procent tot 28,16 euro. Bron: ABM Financial News

