Beursblik: sterke groei voor Corbion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het tweede kwartaal een sterke autonome groei gerealiseerd. Dit concludeerden analisten van Degroof Petercam woensdag na de halfjaarcijfers van het bedrijf. De groei is volgens Degroof te danken aan prijsverhogingen. De aangepaste EBITDA lag met 41,1 miljoen euro ook boven de 39,1 miljoen waarop Degroof vooraf rekende. En de taxatie van bank was ook al hoger dan de 37,7 miljoen euro uit de analistenconsensus. De omzetgroei dit jaar wordt door Corbion geschat op 20 tot 25 procent autonoom. Dat was eerder 15 tot 20 procent. Degroof rekende op 16 procent. De aangepaste EBITDA-marge bij de kernactiviteiten komt vermoedelijk uit aan de onderkant van de bandbreedte van 12 tot 15 procent. Degroof mikt op 13,4 procent. Verder zei Corbion op schema te liggen voor een "substantiële" verbetering van het aangepaste EBITDA-resultaat dit jaar. Degroof, die een koopadvies op Corbion heeft, zal zijn taxaties opnieuw bekijken. Het aandeel Corbion daalt woensdag 10,1 procent naar 29,42 euro. Bron: ABM Financial News

