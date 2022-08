'ABN AMRO verrast positief' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft 50 procent meer winst behaald in het tweede kwartaal dan analisten gemiddeld hadden voorzien. Dit concludeerde analist Flora Bocahut van Jefferies woensdag na de cijfers van de Nederlandse bank. De meevaller schreef Bocahut vooral toe aan meevallende voorzieningen en meer inkomsten onder de post ‘other income’. De nettorentebaten en de kosten vielen beide tegen, benadrukte de analist. Over heel 2022 komen de kosten waarschijnlijk uit op circa 5,3 miljard euro en de nettorentebaten op 5,2 miljard, zo meldde ABN AMRO. Dit was volgens Jefferies voorheen nog minder dan 5,2 miljard aan kosten en 5,1 miljard euro aan rentebaten. De aankondiging van een interim-dividend door ABN AMRO noemde Bocahut een meevaller. En ook mag er onder voorwaarden van de ECB voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen worden ingekocht. "Een positieve verrassing", aldus Jefferies, "en in beide gevallen meer dan waarop de markt had gerekend." De zakenbank heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 4,0 procent naar 10,71 euro. Bron: ABM Financial News

