Ahold Delhaize hoger in lichtrode AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, daalde de AEX met 0,5 procent tot 713,50 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Ahold Delhaize met 5,1 procent na cijfers. De verwachtingen voor de winst per aandeel en vrije kasstroom werden verhoogd. Daarnaast werd ook de beursgang van Bol.com opgeschort, zoals verwacht. Volgens Jefferies overtrof Ahold met de cijfers de verwachtingen in de markt. Besi, ASML en Adyen leverden tot twee procent in. In de AMX won ABN AMRO 4,0 procent na meevallende cijfers. Verrassend was dat er meer winst werd geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. PostNL leverde nog eens 5,8 procent in na een koersval op dinsdag. Corbion daalde met 3,1 procent na cijfers. Sligro won onder de kleinere aandelen 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

