Deliveroo overweegt vertrek uit Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo overweegt te vertrekken uit Nederland, nadat het verlies in de eerste zes maanden van dit jaar opliep. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Britse maaltijdbezorger. De Nederlandse activiteiten zijn goed voor circa 1 procent van de brutotransactiewaarde van het bedrijf in de eerste helft van dit jaar. Volgens Deliveroo zijn er veel investeringen nodig om een toppositie in de Nederlandse markt te verkrijgen, terwijl de opbrengsten van de investeringen onzeker zijn. In augustus gaat Deliveroo in overleg over het afstoten van de Nederlandse activiteiten. Mogelijk zal de maaltijdbezorger dan tegen eind november uit Nederland vertrokken zijn. Cijfers In het afgelopen halfjaar boekte Deliveroo een verlies voor belastingen van 147,3 miljoen Britse pond tegen een verlies van 95,4 miljoen een jaar eerder. Hogere kosten drukten op het resultaat. De omzet steeg wel met 12 procent tot 1,0 miljard pond, onder meer dankzij hogere commissie-inkomsten en fees. De brutotransactiewaarde steeg met 7 procent tot 3,6 miljard pond tegenover 3,4 miljard pond een jaar eerder. De groei vertraagde in het tweede kwartaal, door tegenwind op de consumentenmarkt, aldus Deliveroo. "We hebben er vertrouwen in de tweede jaarhelft en daarna en verwachten de vruchten te plukken van acties die we al hebben ondernomen of gaan nemen”, aldus topman Will Shu in een toelichting. Deliveroo start ook met een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 75 miljoen pond, dat loopt tot maart. Daarmee wil Deliveroo het verwaterende effect van aandelenpakketten die werknemers ontvangen, beperken. De gekochte aandelen worden gebruikt om in de toekomst werknemers te belonen. Outlook Deliveroo handhaafde de outlook voor heel dit jaar en mikt daarmee onverminderd op een stijging van de brutotransactiewaarde met 4 tot 12 procent bij constante wisselkoersen. De outlook werd in juli al verlaagd. Eerder mikte de maaltijdbezorger namelijk op een groei van 15 tot 25 procent. De aangepaste EBITDA-marge zal dit jaar uitkomen op min 1,8 tot min 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.