Meer omzet voor Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het afgelopen halfjaar een hogere omzet geboekt, terwijl de aangepaste EBITDA ook steeg. Dit bleek woensdag uit de resultaten over het tweede kwartaal van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën.

"Het vervult ons met trots dat wij in een periode van ongekende kosteninflatie en knelpunten in de toeleveringsketen een sterke omzetgroei en EBITDA groei hebben gerealiseerd. Gezien het feit dat wij momenteel prioriteit geven aan prijsverhogingen en mixverbeteringen, vinden wij het bemoedigend om te zien dat dit niet heeft geleid tot een negatieve impact op de volumes", zei CEO Olivier Rigaud in een toelichting.

De topman meldde ook dat de AlgaPrima DHA activiteiten sinds juni winstgevend zijn.

Corbion boekte in het afgelopen halfjaar een omzet van 687,4 miljoen euro. Dat is 33,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Autonoom steeg de omzet met 23,4 procent.

Verder behaalde Corbion een aangepaste EBITDA van 89,9 miljoen euro, in vergelijking met 77,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA-marge daalde wel, van 15,0 procent in het tweede kwartaal van 2021 naar 13,1 procent in het afgelopen kwartaal.

Het bedrijfsresultaat daalde wel, van 70,3 naar 59,1 miljoen euro.

De vrije kasstroom was 68,6 miljoen euro negatief.

Corbion had eind juni een schuldratio van 3,3. Dat is meer dan de 2,6 eind 2021. Eind dit jaar zal deze ratio naar verwachting van Corbion een verbetering laten zien ten opzichte van de eerste helft van 2022.

Outlook

Corbion herhaalde vertrouwen te houden in de groeivooruitzichten, terwijl het bedrijf blijft investeren in meer capaciteit. Corbion schat de investeringen dit jaar op 200 tot 230 miljoen euro, "mede doordat de piek van de investeringen in de melkzuurfabriek in Thailand wordt bereikt."

Corbion zei op schema te liggen voor een "substantiële" verbetering van het aangepaste EBITDA-resultaat dit jaar.

De aangepaste EBITDA-marge bij de kernactiviteiten komt vermoedelijk uit aan de onderkant van de bandbreedte van 12 tot 15 procent. "Dit is het gevolg van het sterkere verwateringseffect op onze marge samenhangend met de doorgevoerde prijsverhogingen", aldus Corbion.

De omzetgroei dit jaar wordt door Corbion geschat op 20 tot 25 procent autonoom. Dat was eerder 15 tot 20 procent. Deze groei dankt het bedrijf vooral aan prijsverhogingen en mixverbeteringen.

