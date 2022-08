Beursblik: Berenberg start volgen NSI met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is woensdag gestart met het volgen van NSI met een koopadvies en een koersdoel van 40,00 euro. Analisten van Berenberg zijn van mening dat de kantorenmarkt het tijdelijke effect van thuiswerken sinds de coronacrisis inmiddels heeft geabsorbeerd. Als gevolg kan NSI zich nu richten op een versnelling van de groei, door in te spelen op de potentie van zijn centraal gelegen panden. "NSI heeft zijn portefeuille geoptimaliseerd en gecentraliseerd, terwijl het een uiterst solide financiële positie behield", aldus de analisten. "Daarom is het tijd om weer naar het aandeel te kijken." Berenberg wees op de vergelijkbare huurgroei van 5 procent in de eerste helft van dit jaar. Tot 2026 rekenen de analisten op circa 3,5 procent jaarlijks. Het aandeel NSI sloot dinsdag op 31,65 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.