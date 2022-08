Musk verkocht voor bijna 7 miljard dollar aan Tesla-aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Elon Musk heeft in de afgelopen dagen voor bijna 7 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. Dit blijkt uit meldingen bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission. Musk zei dat hij de stukken verkocht met het oog op een overname van Twitter. In principe heeft hij afgezien van de aankoop, maar mogelijk wordt hij gedwongen die deal toch door te zetten. Tussen vrijdag en dinsdag verkocht Musk 7,9 miljoen aandelen Tesla. Dat leverde 6,9 miljard dollar op. In een tweet legt Musk uit dat hij deze aandelen nu al verkocht, zodat hij, mocht hij gedwongen worden de aankoop van Twitter door te zetten, niet op dat moment uit noodzaak de aandelen moet verkopen. "Het is belangrijk om een noodverkoop te voorkomen", aldus Musk. De topman van Tesla verkocht eerder dit jaar al aandelen om de overname van Twitter te kunnen financieren. Hij zei op 28 april dat er geen verdere verkopen gepland waren. Bron: ABM Financial News

