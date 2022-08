Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het rood. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter ook al 1,5 procent lager op 716,93 punten.

Beleggers blijven vanochtend terughoudend en maken zich op voor het Amerikaanse inflatiecijfer, dat voor vanmiddag op de rol staat. Ook zal een verkoopgolf van halfgeleiders op Wall Street dinsdag, vandaag opnieuw voor tegenwind op de beurzen zorgen.

De hoop dat de inflatie heeft gepiekt, zorgde ervoor dat de S&P 500 met circa 13 procent steeg sinds het dieptepunt in juni, nu sommige beleggers verwachten dat de afkoeling van de inflatie ertoe kan leiden dat de Federal Reserve de rem minder hard zal intrappen.

Desondanks waarschuwden vele analisten en diverse Fed-leden dat deze hoop op een versoepeling binnen de Fed nog erg prematuur is.

"Voor beleggers hangt er een groot risico aan de brede verwachting dat de inflatie op 9,1 procent blijft steken", aldus analist Joshua Mahony van IG. "Valt het cijfer toch hoger uit dan kan dat de angst voor een scherpe stijging van de rentes aanwakkeren, zeker na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag."

Analisten van Amherst Pierpont verwachten dat de Amerikaanse inflatie daadwerkelijk is afgekomen van de hoge niveaus in juli, maar dat er evengoed "onaangename verrassingen" kunnen zijn. "Vrijwel elk inflatiecijfer in de afgelopen twee of drie maanden bracht verrassingen met zich mee."

Amherst Pierpont verwacht dat de kerninflatie op maandbasis zal vertragen tot 0,6 procent in juli tegenover 0,7 procent in juni. De consensus mikt op 0,5 procent. Analisten van Amherst verwachten dat de terugval in de energieprijzen voor een scherpere daling van de inflatie heeft gezorgd.

"Nu het einde van het cijferseizoen in zicht is, is er een kans dat de focus weer verschuift naar de breekbare staat van de wereldeconomie en het monetaire beleid van centrale banken", aldus Mahony.

Waarschuwingen van halfgeleiderspecialisten Nvidia en Micron Technology eerder deze week, leidden dinsdag tot het derde dagverlies op rij voor de Nasdaq, terwijl de verliezen voor de Dow Jones- en S&P 500-index veel beperkter waren.

De olieprijs is dinsdag na een volatiele dag licht gedaald. Bij een settlement van 90,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper. Dinsdag werd bekend dat er niet langer Russische olie van Transneft naar een aantal Centraal- en Oost-Europese landen stroomt. De export, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet.

Als reden voor het stopzetten voert Transneft de Westerse sancties aan, waardoor betalingen niet meer kunnen plaatsvinden en de Oekraïense operator van de pijpleiding Naftogaz heeft besloten de levering stil te leggen. In het bijzonder worden Slowakije, Hongarije en Tsjechië geraakt door het stopzetten van de levering via de zuidelijke pijplijn.

"Het is opnieuw een herinnering, indien die nog nodig was, hoe kwetsbaar Europa is [...] richting de wintermaanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen opnieuw licht.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0212. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0208

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft woensdag bevestigd dat een beursgang van Bol.com niet meer plaatsvindt in de tweede helft van dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf, waarin het ook positiever werd over de winstontwikkeling in heel 2022.

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal, zoals analisten ook hadden voorzien, iets meer inkomsten gerealiseerd, en de bank boekte ook meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was niet verwacht. Netto verdiende ABN AMRO in het afgelopen kwartaal 475 miljoen euro. Dat is meer dan de 312 miljoen euro waarop de consensus rekende. In het tweede kwartaal van 2021 verdiende de bank nog 393 miljoen euro.

Corbion heeft in het afgelopen halfjaar een hogere omzet geboekt, terwijl de aangepaste EBITDA ook steeg. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën herhaalde vertrouwen te houden in de groeivooruitzichten, terwijl het bedrijf blijft investeren in meer capaciteit.

CTP heeft in het eerste halfjaar van 2022 de huurinkomsten flink zien aantrekken en het nettoresultaat zelfs nog harder zien stijgen. Voor dit jaar verwacht CTP nog altijd een aangepaste EPRA-winst van 0,60 euro per aandeel verwacht.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,4 procent op 4.122,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 32.774,41 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 12.493,93 punten.