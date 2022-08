Ahold Delhaize ziet af van beursgang Bol.com Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft woensdag bevestigd dat een beursgang van Bol.com niet meer plaatsvindt in de tweede helft van dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het supermarktbedrijf, waarin het ook iets positiever werd over de winstontwikkeling in heel 2022. Het FD meldde eerder deze maand op basis van bronnen dat Ahold bij de halfjaarcijfers bekend zou maken dat de beursgang van Bol.com wordt uitgesteld vanwege de slechte marktomstandigheden. Ahold bevestigde dat de beursgang inderdaad wordt opgeschort. Als de marktomstandigheden verbeteren, dan zal Ahold een beursgang opnieuw tegen het licht houden. Cijfers CEO Frans Muller sprak verder van een sterk tweede kwartaal. "De resultaten bevestigen de kracht en omvang van onze merkportefeuille", aldus Muller. De omzet steeg op jaarbasis met 15 procent, of 6,4 procent tegen constante wisselkoersen, tot 21.445 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 21.035 miljoen euro. Online bedroeg de omzet 2.028 miljoen euro, op jaarbasis goed voor een stijging van 11,9 procent. Bol.com wist opnieuw marktaandeel te veroveren, aldus Muller. Het leeuwendeel van de groepsomzet kwam in het tweede kwartaal uit de Verenigde Staten met 13,6 miljard euro. De analistenconsensus schatte die in op 13,3 miljard euro. De operationele winst van Ahold bedroeg 895 miljoen euro en onderliggend was dit 880 miljoen euro met een marge van 4,1 procent. De marge lag in het tweede kwartaal van 2021 nog op 4,5 procent. De analisten rekenden op een onderliggende operationele winst van 815 miljoen euro met een marge van 3,9 procent. Onder de streep resteerde voor Ahold Delhaize een nettowinst van 603 miljoen euro, tegenover 540 miljoen euro in dezelfde periode in 2021 en een analistenverwachting van 534 miljoen euro. De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 596 miljoen euro. Ahold keert een interimdividend uit van 0,46 euro per aandeel. Dat is 3 cent meer dan vorig jaar. Outlook Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Wel mikt Ahold nu op een stijging van de onderliggende winst per aandeel van circa 5 procent. Er werd eerder een winst vergelijkbaar met die in 2021 verwacht en dat was al een verhoging van de eerste verwachting van een daling met 5 procent. De vrije kasstroom zal circa 2,0 miljard euro bedragen, waar eerder nog werd gemikt op 1,7 miljard euro. Voor 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van 83,5 miljard euro en een nettowinst van 2,2 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 3,4 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent. Bron: ABM Financial News

