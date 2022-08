Stijgende resultaten bij CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste halfjaar van 2022 de huurinkomsten flink zien aantrekken en het nettoresultaat zelfs nog harder zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak.

De nettohuurinkomsten stegen met 32 procent naar 211,5 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei was 4,3 procent. Dat is wel iets minder dan de 4,8 procent in de eerste drie maanden.

De nettowinst steeg van 188,3 miljoen naar 490,2 miljoen euro.

De aangepaste EPRA-winst steeg ook, met 37 procent naar 126,0 miljoen euro. Per aandeel was dit een stijging van 0,25 naar 0,30 euro.

De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP steeg met 24 procent naar bijna 9,4 miljard euro. De zogeheten loan to value van deze portefeuille is 43,9 procent en dat valt binnen de 40 tot 50 procent die CTP bij de beursgang beloofde. In het eerste kwartaal van 2022 was de loan to value nog 44,1 procent.

CTP stelt een interim dividend voor van 0,22 euro per aandeel.

CEO Remon Vos zei in een toelichting dat CTP de tweede jaarhelft goed gepositioneerd ingaat en in staat zal zijn om de tegenwind te weerstaan.

Voor dit jaar verwacht CTP nog altijd een aangepaste EPRA-winst van 0,60 euro per aandeel verwacht.