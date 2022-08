Tech onderuit op lager Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten. De S&P 500 daalde 0,4 procent op 4.122,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 32.774,41 punten en de Nasdaq leverde 1,2 procent in op 12.493,93 punten.

Na de waarschuwing van Nvidia maandag kwam vandaag Micron met een tegenvallende outlook. Verder zijn beleggers in afwachting van belangrijke inflatiecijfers uit de VS die woensdag worden gepubliceerd.

De markt verwacht volgens Pimco een inflatie in juli van 0,2 procent of van 8,8 procent op jaarbasis, hetgeen beduidend lager zal zijn dan de 1,3 procent op maandbasis van een maand eerder. "Dit heeft vooral te maken met de terugval in de grondstofprijzen en suggereert dat de inflatie in juni heeft gepiekt op 9,1 procent", aldus de economen van Pimco.

Greg McBride, analist bij Bankrate.com, meent dat een daling van de grondstoffenprijzen sinds midden juni, een goed voorteken is voor een beter inflatierapport. “Hoewel het algemene cijfer er veel beter uitziet, is de echte maatstaf of de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, wat er gebeurt met de kernprijzen die de volatiele bewegingen van voedsel- en energieprijzen uitsluiten”, aldus McBride.

En op dat vlak is het nog te vroeg om te juichen, aldus Pimco. De kerninflatie zal wat momentum verliezen, zo denkt de vermogensbeheerder, maar een piek is nog niet in zicht. Pimco voorziet een kerninflatie van 0,3 procent op maandbasis, maar er is een risico dat dit 0,4 procent wordt. De consensus mikt op 0,5 procent. "Desondanks zal een lager cijfer nog steeds geen geweldig nieuws zijn voor de Fed", aldus de economen, wijzend op tijdelijke factoren die voor een iets lagere inflatie kunnen zorgen, waaronder een terugval in de prijzen voor vliegtickets en tweedehands auto's.

Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in juli nipt gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business. De vertrouwensindex steeg van 89,5 in juni naar 89,9 in juli.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het tweede kwartaal hard gestegen, terwijl de productiviteit terugliep.

De euro/dollar handelde rond het slot in New York op 1,0208. De olieprijs is dinsdag na een volatiele dag licht gedaald. Bij een settlement van 90,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper.

Dinsdag werd bekend dat er niet langer Russische olie van Transneft naar een aantal Centraal- en Oost-Europese landen stroomt. De export, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet, als gevolg van de Westerse sancties.

"Het is een tijdige herinnering, indien die nog nodig was, hoe kwetsbaar Europa is voor de voortdurende bewapening van energie door Rusland richting de wintermaanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Groupon heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook dieper in de rode cijfers, wat het bedrijf noopt tot kostenbesparingen en het vertrek van 500 medewerkers. Het aandeel daalde ruim 9 procent.

Micron Technology waarschuwde dinsdag voor de prestaties in de komende kwartalen. Vanwege macro-economische factoren en verstoringen in de aanvoerketen is Micron terughoudender geworden ten aanzien van de vraag naar DRAM en NAND. "We verwachten een uitdagende markt voor het [lopende] vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023", aldus Micron. Tegelijk kondigde Micron in een separaat persbericht de plannen aan om tot 2030 40 miljard dollar te investeren in de bouw van nieuwe fabrieken in de VS. Het aandeel Micron verloor bijna 4 procent.

Maandag werd de markt op opgeschrikt door een waarschuwing van Nvidia. Het aandeel sloot gisteren ruim 6 procent lager en leverde vandaag nog eens 4 procent in.

Palantir Technologies werd ook voorzichtiger en verwacht dat het groeitempo daalt tot het laagste niveau sinds het softwarebedrijf beursgenoteerd is. Het aandeel daalde 6 procent.

Het lijkt er ook op dat de gekte rond de meme-aandelen even voorbij is. Bed Bath & Beyond, dat maandag bijna 40 procent bijschreef, sloot 14 procent lager. AMC Entertainment en GameStop daalden respectievelijk 6 en 7 procent.