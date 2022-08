Olieprijs volatiel

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag na een volatiele dag licht gedaald. Bij een settlement van 90,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent goedkoper.



Dinsdag werd bekend dat er niet langer Russische olie van Transneft naar een aantal Centraal- en Oost-Europese landen stroomt. De export, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet.



Als reden voor het stopzetten voert Transneft de Westerse sancties aan, waardoor betalingen niet meer kunnen plaatsvinden en de Oekraïense operator van de pijpleiding Naftogaz heeft besloten de levering stil te leggen. In het bijzonder worden Slowakije, Hongarije en Tsjechië geraakt door het stopzetten van de levering via de zuidelijke pijplijn.



"Het is een tijdige herinnering, indien die nog nodig was, hoe kwetsbaar Europa is voor de voortdurende bewapening van energie door Rusland richting de wintermaanden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



Woensdag verschuift de aandacht naar Amerikaanse inflatiecijfers en het wekelijkse voorradenrapport uit de VS en donderdag verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Bron: ABM Financial News