Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag overwegend lager geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent in de min op 435,98 punten, de Duitse DAX daalde 1,1 procent op 13.534,97 punten, de Franse CAC 40 verloor 0,5 procent op 6.490,00 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.488,15 punten.

Het is volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verleidelijk om te denken dat de aandelenmarkten hun dieptepunten van het jaar achter zich hebben gelaten, maar er is nog geen bewijs voor die conclusie.

"De aandelenmarkten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zitten nog steeds in de neerwaartse trend sinds hun pieken in januari", aldus Hewson.

Woensdag kunnen beleggers aan de slag met Duitse inflatiecijfers en vooral die uit Amerika.

De markt verwacht volgens Pimco een inflatie in de VS in juli van 0,2 procent of van 8,8 procent op jaarbasis, hetgeen beduidend lager zal zijn dan de 1,3 procent op maandbasis van een maand eerder. "Dit heeft vooral te maken met de terugval in de grondstofprijzen en suggereert dat de inflatie in juni heeft gepiekt op 9,1 procent", aldus de economen van Pimco.

De Europese macro-agenda vandaag was vrijwel leeg.

WTI-olie kostte dinsdag bijna 92 dollar. De export van Russische olie naar een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet. Als reden voor het stopzetten voert Transneft de Westerse sancties aan, waardoor betalingen niet meer kunnen plaatsvinden en de Oekraïense operator van de pijpleiding Naftogaz heeft besloten de levering stil te leggen.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0223.

Bedrijfsnieuws

Veel bedrijfsnieuws was er vandaag niet. Het Belgische Azelis kwam met cijfers. Die werden goed ontvangen en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel. Het aandeel steeg in Brussel bijna 7 procent.

In de Franse CAC 40 ging TotalEnergies aan de leiding met een winst van ruim 2 procent.

De kwartaalcijfers van Continental leverden een koersverlies op van 6,5 procent. De cijfers van de toeleverancier van de auto-industrie waren in lijn met de voorlopige cijfers en boden dus geen verrassingen, aldus analisten van RBC.

In de Duitse DAX waren herverzekeraars Munich RE en Hannover RE de uitblinkers met plussen van bijna 2 procent. Zalando werd 6 procent goedkoper en HelloFresh ruim 7 procent.

Halfgeleiders stonden onder druk na waarschuwingen van Nvidia maandag en Micron Technology dinsdag. ASMI, ASML en Besi leverden in Amsterdam 4 tot 5 procent in. Verder daalde Infineon ruim 5 procent in Frankfurt en verloor STMicroelectronics dik 5 procent in Parijs.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen lager, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.