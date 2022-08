Tech trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs had het dinsdag een stuk lastiger dan omringende aandelenmarkten in Europa, waarbij de techzware AEX 1,5 procent verloor bij een slotstand van 716,93 punten.

In Amsterdam stonden techfondsen onder druk na een winstwaarschuwing van Nvidia op maandag. Nvidia waarschuwde dat de kwartaalomzet beduidend lager zal uitvallen dan een kwartaal eerder. Vanmiddag kwam Micron Technology met een soortgelijk bericht.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets onderstreept de winstwaarschuwing van Nvidia de uitdagingen "waarmee niet alleen de technologiesector, maar ook de bredere wereldeconomie wordt geconfronteerd."

Het is volgens Hewson verleidelijk om te denken dat de aandelenmarkten hun dieptepunten van het jaar achter zich hebben gelaten, maar er is nog geen bewijs voor die conclusie.

"De aandelenmarkten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zitten nog steeds in de neerwaartse trend sinds hun pieken in januari", aldus Hewson.

Volgens analisten van SEB zijn beleggers sowieso afwachtend in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag. "Onze verwachting is dat de inflatie vorige maand heeft gepiekt, maar dat de kerninflatie nog wat verder is gestegen", aldus SEB. "De inflatie zal nog onaangenaam hoog blijven in de ogen van de Federal Reserve", volgens economen van Pimco.

WTI-olie kost dinsdag bijna 92 dollar. De export van Russische olie naar een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa, die loopt over het grondgebied van Oekraïne, is per 4 augustus stopgezet. Als reden voor het stopzetten voert Transneft de Westerse sancties aan, waardoor betalingen niet meer kunnen plaatsvinden en de Oekraïense operator van de pijpleiding Naftogaz heeft besloten de levering stil te leggen.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0223.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen waren er nauwelijks stijgers. Shell ging aan kop met een plus van iets meer dan een half procent. Defensieve waarden als RELX, Wolters Kluwer en KPN bleven nipt in het groen.

Halfgeleiders stonden onder druk na de waarschuwingen van Nvidia en Micron Technology. ASMI daalde ruim 4 procent, indexzwaargewicht ASML en Besi leverden meer dan 5 procent in. Just Eat Takeaway was hekkensluiter met een verlies van bijna 7,5 procent.

In de AMX sloot PostNL bijna 4 procent lager bij een slotkoers van 2,50 euro na een adviesverlaging door Jefferies, die het aandeel van de kooplijst haalde. Ook Barclays werd minder enthousiast over het aandeel. Het koersdoel ging bij de Britse bank van 2,50 naar 2,30 euro.

De winsten waren beperkt: SBM Offshore en JDE Peet's stegen rond een procent.

In de AScX won Majorel ruim een procent na cijfers én een outlookverhoging. UBS merkte op dat de omzetgroei onderliggend versnelde in het tweede kwartaal. Azerion daalde met 5,5 procent. Pharming beleefde opnieuw een goede beursdag en steeg zo'n 2 procent.

Het lokaal genoteerde GeoJunxion won meer dan 9 procent. De kaartenmaker heeft een aantal Location Intelligence Service contracten in de wacht gesleept voor één van zijn grote wereldwijde IT-klanten, met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteren de Amerikaanse beurzen lager, met een verlies van meer dan een procent voor de Nasdaq.