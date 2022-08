Micron waarschuwt voor uitdagende markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology heeft dinsdag een waarschuwing voor de komende kwartalen afgegeven. Dit blijkt uit een document die de chipmaker indiende bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Vanwege macro-economische factoren en verstoringen in de aanvoerketen is Micron terughoudender geworden ten aanzien van de vraag naar DRAM en NAND. "We verwachten een uitdagende markt voor het [lopende] vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023", aldus Micron. De omzet in het huidige kwartaal, het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van Micron, komt mogelijk uit onder de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 6,8 tot 7,6 miljard dollar aan omzet. Voor het volgende kwartaal rekent Micron op "significante dalingen van de omzet en de marges op kwartaalbasis". Ook zal de vrije kasstroom negatief zijn. Met dit in het achterhoofd kondigde Micron dinsdag aan volgend boekjaar de investeringen in wafer fab equipment terug te schroeven. De bedragen zullen flink lager liggen dan dit jaar, aldus de fabrikant. Tegelijk kondigde Micron in een separaat persbericht de plannen aan om tot 2030 40 miljard dollar te investeren in de bouw van nieuwe fabrieken in de VS. Dit zal uiteindelijk voor 40.000 nieuwe banen zorgen. Daarbij krijgt Micron steun van de Amerikaanse CHIPS en Science Act. De VS willen minder afhankelijk worden van buitenlandse halfgeleiders. Het aandeel Micron lijkt dinsdag ruim 4 procent lager te starten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.