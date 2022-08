Kleine verliezen op Europese beurzen

(ABM FN) De Europese beurzen leveren dinsdag per saldo licht in. Veel beweging is er echter niet en de handelsvolumes liggen vanwege de vakantieperiode laag.

Beleggers zijn vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag op de agenda staan.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond lunchtijd 0,4 procent lager op 437,37 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 13.603,66 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.510,66 punten. De Britse FTSE 100 noteerde fractioneel hoger op 7.484,57 punten.

De markt verwacht volgens Pimco een inflatie in juli van 0,2 procent of van 8,8 procent op jaarbasis, hetgeen beduidend lager zal zijn dan de 1,3 procent op maandbasis van een maand eerder. "Dit heeft vooral te maken met de terugval in de grondstofprijzen en suggereert dat de inflatie in juni heeft gepiekt op 9,1 procent", aldus de economen van Pimco.

De agenda vandaag is vrijwel leeg.

De euro/dollar handelt op 1,0237 en olie wordt tot bijna een procent goedkoper.

Bedrijven

Veel bedrijfsnieuws was er vandaag niet. Het Belgische Azelis kwam voorbeurs met cijfers. Die werden goed ontvangen en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel. Het aandeel steeg in Brussel ruim 8 procent.

In de Franse CAC40 ging Alstom aan de leiding met een beperkte koerswinst van 0,8 procent. Michelin daalde 1,8 procent.

In de Duitse DAX was Daimler Trucks de uitblinker, maar ook hier was de koerswinst met 1,2 procent bescheiden. Zalando werd 3,1 procent goedkoper.

De kwartaalcijfers van Continental leverden een koersverlies op van ruim een procent. De cijfers van de toeleverancier van de auto-industrie waren in lijn met de voorlopige cijfers en leverden dus geen verrassingen op, aldus analisten van RBC.

Futures

De Amerikaanse aandelenmarkten lijken dinsdag vlak tot licht hoger te gaan openen.