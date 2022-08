Valuta: focus op Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) Valutabeleggers zijn dinsdag in een afwachtende modus in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers, die op woensdag verschijnen.

Economen Tiffany Wilding en Allison Boxer van Pimco verwachten dat de kerninflatie op maandbasis zal vertragen ten opzichte van het "alarmerend" hoge cijfer van vorige maand. Volgens Pimco heeft de kerninflatie op jaarbasis echter nog niet gepiekt en blijft deze bovendien 'onaangenaam hoog' in de ogen van de Federal Reserve.

De markt verwacht volgens Pimco een inflatie in juli van 0,2 procent of van 8,8 procent op jaarbasis, hetgeen beduidend lager zal zijn dan de 1,3 procent op maandbasis van een maand eerder. "Dit heeft vooral te maken met de terugval in de grondstofprijzen en suggereert dat de inflatie in juni heeft gepiekt op 9,1 procent", aldus de economen van Pimco.

De kerninflatie zal wat momentum verliezen, zo denken zij, maar een piek is nog niet in zicht. Pimco ziet wat neerwaartse risico's in de consensusverwachtingen, vanwege enkele eenmalige factoren in "volatiele categorieën". Pimco voorziet een kerninflatie van 0,3 procent op maandbasis, maar er is een risico dat dit 0,4 procent wordt. De consensus mikt op 0,5 procent. "Desondanks zal een lager cijfer nog steeds geen geweldig nieuws zijn voor de Fed", aldus de economen, wijzend op tijdelijke factoren die voor een iets lagere inflatie kunnen zorgen, waaronder een terugval in de prijzen voor vliegtickets en tweedehands auto's.

"De onderliggende inflatietrend blijft erg sterk", aldus Pimco.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0235.