Koersval PostNL op lichtrode beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 724,38 punten. Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat de Europese beurzen in het voetspoor treden van Wall Street, dat maandagavond de aanvankelijke winsten grotendeels weer inleverde. In Amsterdam stonden techfondsen bovendien onder druk na een winstwaarschuwing van Nvidia op maandag. Nvidia waarschuwde dat de kwartaalomzet beduidend lager zal uitvallen dan een kwartaal eerder. Het aandeel leverde maandag al ruim zes procent in en zal vanmiddag vermoedelijk nog eens krap twee procent verliezen. Volgens analisten van SEB zijn beleggers afwachtend in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag. "Onze verwachting is dat de inflatie vorige maand heeft gepiekt, maar dat de kerninflatie nog wat verder is gestegen", aldus SEB. "De inflatie zal nog onaangenaam hoog blijven in de ogen van de Federal Reserve", aldus economen van Pimco. "Mocht de inflatie wel afkoelen, dan zal dat vooral te maken hebben met de recente daling van de olieprijzen, maar ook met de effecten van het krappere monetaire beleid op de consumentenbestedingen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het muntpaar euro/dollar koerste dinsdag rond een niveau van 1,0241. De olieprijzen daalden met ruim een procent. Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Shell won 0,3 procent en Wolters Kluwer 0,1 procent. Just Eat Takeaway leverde 3,8 procent in en indexzwaargewicht ASML verloor 1,0 procent. In de AMX koerste PostNL 6,0 procent lager tot 2,44 euro na een adviesverlaging door Jefferies, die het aandeel van de kooplijst haalde. Ook Barclays werd minder enthousiast over het aandeel. Het koersdoel ging van 2,50 naar 2,30 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. In de AScX won Majorel 0,9 procent na cijfers en een outlookverhoging. UBS merkte op dat de omzetgroei onderliggend versnelde in het tweede kwartaal. Azerion daalde met 1,4 procent en Wereldhave steeg met 2,2 procent. Het lokaal genoteerde Geojunxion won liefst 9,0 procent. De kaartenmaker heeft een aantal Location Intelligence Service contracten in de wacht gesleept voor één van zijn grote wereldwijde IT-klanten, met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro. Bron: ABM Financial News

