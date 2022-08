Vooruitblik NN Group: verzekeraar weet vermoedelijk meer kapitaal te genereren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft in de eerste jaarhelft van 2022 vermoedelijk iets meer kapitaal gegenereerd. Dit verwachten analisten in aanloop naar de halfjaarcijfers die donderdag voorbeurs verschijnen. Analist Benoit Pétrarque becijferde dat de verzekeraar 0,8 miljard euro kapitaal genereerde in de eerste helft van dit jaar. In dezelfde periode in 2021 wist NN Group voor 780 miljoen euro aan kapitaal te genereren. Analisten van Berenberg rekenen zelfs op een kapitaalgeneratie van 875 miljoen euro. De impact van hogere spreads op hypotheken en van de hogere marktrente zal pas in de tweede helft van het jaar goed duidelijk worden, denkt Pétrarque. De kaspositie zou uitkomen rond 2,6 miljard euro, tegenover 2,0 miljard euro aan het eind van 2021, denken zowel Kepler als Berenberg. Volgens Kepler vergroot dit de kans op een nieuw aandeleninkoopprogramma. Verder rekent Pétrarque op een daling van de solvabiliteit in de eerste helft van het jaar van 213 naar 201 procent, waarvan 9 procentpunt toe te schrijven zou zijn aan de impact van de financiële markten. In de eerste helft van 2021 behaalde NN Group een operationeel resultaat van 1,12 miljard euro en een nettowinst van ruim 1,4 miljard euro. Outlook en dividend NN Group streeft ernaar om in 2023 1,5 miljard euro aan kapitaal te genereren op jaarbasis. Berenberg wijst erop dat dit in 2021 al lukte, toen er bijna 1,6 miljard euro in de boeken kwam. NN Group zal zijn doelen voor 2023 waarschijnlijk overtreffen en dus blijft de dividendgroei hoog, aldus analist Michael Huttner van Berenberg, die rekent op een dividendstijging van 10 procent in 2022 en van 7 procent in 2023, na eveneens 7 procent stijging in 2021. Berenberg en Kepler hebben beide een koopaanbeveling op NN. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News