Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,50 naar 2,30 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Analisten van Barclays verlaagden hun verwachtingen voor de EBIT dit jaar met 7 procent tot 145 miljoen euro, en komen zo uit op de onderkant van de door PostNL afgegeven outlook voor 2022 van 145 tot 175 miljoen euro. Barclays stelt dat de door PostNL voorziene dubbelcijferige volumegroei bij pakketten voor de tweede jaarhelft te optimistisch is. Bovendien blijven er neerwaartse risico's voor de marges, gezien de inflatiedruk. PostNL verlaagde zelf de EBIT-verwachting voor dit jaar met 16 procent. Daar had de consensus al min of meer rekening mee gehouden, aldus Barclays. Het Gelijkgewogen advies bleef gehandhaafd, vanwege de solide beloning die aandeelhouders van PostNL ontvangen. "Maar we zien elders meer waarde", aldus de analisten. Het aandeel PostNL daalde dinsdagochtend met 4,0 procent tot 2,49 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.