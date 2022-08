Carlsberg verhoogt outlook 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft de outlook voor heel 2022 verhoogd, na sterke prestaties in Europa en Azië. Dit maakte de Deense bierbrouwer maandagavond bekend. Carlsberg verwacht voor dit jaar een hoge enkelcijferige autonome operationele winstgroei. Eerder werd juist nog een bandbreedte aangehouden van een krimp van 5 procent tot een groei van 2 procent of een krimp van 1 procent tot een groei van 7 procent, exclusief de Oekraïense activiteiten in 2021 en 2022. De brouwer zegt dit jaar tot dusver sterk te hebben gepresteerd, waarbij ook de activiteiten in Oekraïne stabiliseerde. Carlsberg wist daarmee de toegenomen grondstofprijzen en energiekosten "ruimschoots" op te vangen. Carlsberg schortte de activiteiten in Oekraïne direct na de inval door Rusland op en zette de resultaten uit het land op een andere manier in de boeken. Desondanks wist de brouwer maandagavond te melden dat de productie in de drie fabrieken in Oekraïne een stabiel niveau heeft bereikt en dat de operationele winst uit het land weer wordt meegenomen in de totale operationele winst van het bedrijf. "We voerden de productie bij twee van onze drie brouwerijen in Oekraïne op in april en mei en tegen het einde van juni is ook bij de derde brouwerij de productie weer opgestart", aldus Carlsberg. Op 17 augustus komt Carlsberg met definitieve cijfers over de eerste helft van dit jaar. Bron: ABM Financial News

