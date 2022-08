Neutrale start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet, nadat Wall Street maandagavond stoom verloor. Maandag koerste de AEX index nog 0,7 procent hoger naar 727,87 punten, nadat onder meer de obligatierendementen iets terugliepen na de schok van het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Op Wall Street gaven de hoofdindices maandagavond juist openingswinsten prijs om vervolgens vrijwel onveranderd te sluiten. Onder meer een omzetwaarschuwing van chipgigant Nvidia woog op het sentiment. Het aandeel Nvidia daalde 6 procent. "De markten zijn nog steeds het banenrapport van vrijdag aan het verteren", aldus strateeg Kiran Ganesh van UBS. De meevallende banengroei is volgens sommige analisten een signaal dat de Amerikaanse economie inderdaad niet in een recessie zit, wat goed nieuws is. Anderzijds zou dit dan ook weer reden zijn voor de Federal Reserve om agressiever de rente te verhogen. Volgens analisten van SEB schat de markt de kans op een derde renteverhoging in september van 75 basispunten nu in op bijna 70 procent. De speculatieve handel in meme-aandelen heeft beleggers op Wall Street ondertussen weer in zijn greep gekregen. Beleggers die actief zijn op social-media richten zich vooral op aandelen die door professionele beleggers veel geshort worden, waarna juist long posities worden ingenomen om een short-squeeze uit te lokken. Zakenbank Goldman Sachs berekende dat een mandje van de 20 meest gestorte aandelen op Wall Street de afgelopen negen handelsdagen met bijna 20 procent is opgelopen. Het aandeel Bed Bath & Beyond handelde maandag liefst 38 procent hoger. Vrijdag sloot Bed Bath & Beyond ook al bijna 33 procent hoger. Andere 'meme-aandelen', zoals AMC Entertainment en GameStop, hebben met winsten tot 10 procent ook de wind in de rug. In Japan blijven de meeste aandelenindices vanochtend dichtbij huis, met uitzondering van de Nikkei index in Tokio met een verlies van ongeveer 1 procent. Verantwoordelijk voor de daling is tech-investeerder Softbank, die zijn beursgenoteerde investeringen het afgelopen kwartaal onder druk zag staan waardoor een verlies van ruim 23 miljard dollar moest worden gerapporteerd. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak. Maandagavond sloot de future nog 2 procent hoger op 90,76 dollar per vat. Beleggers kijken al uit naar de dag van morgen wanneer de Amerikaanse inflatie in juli bekendgemaakt wordt. In juni bedroeg de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis nog 9,1 procent. Vandaag is de macro-economische agenda vrijwel leeg. Bedrijfsnieuws Jefferies verlaagde het advies voor PostNL van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 3,50 naar 2,50 euro. Aedifica is bezig met de ontwikkeling van een kinderdagverblijf en een woonzorgcentrum in Finland. De totale investering bedraagt volgens Aedifica 16 miljoen euro, met een gemiddeld bruto huurrendement van ongeveer 5,5 procent. GeoJunxion ontving een aantal Location Intelligence Service contracten met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde maandag 0,1 procent op 4.140,06 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.832,54 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 12.644,46 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.