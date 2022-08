Groupon grijpt in na rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder omzet behaald en dook dieper in de rode cijfers, wat het bedrijf noopt tot kostenbesparingen en het vertrek van 500 medewerkers. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van het Amerikaanse voordeelbonnenbedrijf.

CEO Kedar Deshpande meent dat de prestaties van Groupon ondermaats zijn en dat actie nodig is. "We gaan onze kosten significant verlagen", beloofde hij. Eind 2022 moet dit weer resulteren in een positieve kasstroom.

De kwartaalomzet van 153,2 miljoen dollar was dan ook beduidend lager dan de 206 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder, maar min of meer gelijk aan de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar.

Vooraf rekende Groupon op een omzet van 155 tot 165 miljoen dollar.

De brutowinst verslechterde in het tweede kwartaal op jaarbasis van 194 naar 134 miljoen dollar en de aangepaste EBITDA kwam uit op 5,7 miljoen dollar. Dat laatste was binnen de bandbreedte die Groupon had afgeven van 0 tot 10 miljoen dollar.

Onder de streep bleef een verlies over van ruim 91 miljoen dollar tegenover een veel kleiner verlies van 3 miljoen dollar een jaar eerder.

Outlook

Voor 2023 mikt Groupon op een vrije kasstroom van 100 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent.

Nabeurs op Wall Street daalde het aandeel maandag ruim een procent, na in de reguliere handel nog meer dan 8 procent te zijn gestegen.