Jefferies haalt PostNL van kooplijst

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor PostNL verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 3,50 naar 2,50 euro, terwijl het koersdoel voor Bpost juist werd verhoogd van 6,00 naar 7,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van zakenbank Jefferies. Postbedrijven uit de Benelux lieten een verdeeld beeld zien in het tweede kwartaal, zo oordeelde analist David Kerstens, vanwege de impact van de hoge inflatie en lagere consumentenbestedingen. Zo daalde het EBIT-resultaat van Bpost in het afgelopen halfjaar met 21 procent, nadat er in het personeelsbestand werd gesneden om de impact van de inflatie in te dammen. PostNL zag de EBIT zelfs met 78 procent teruglopen en probeerde juist werknemers te behouden in aanloop naar het piekseizoen. Bpost ziet hierdoor nu beperkte risico's voor de outlook, terwijl PostNL de verwachtingen met nog eens 16 procent moest verlagen, zo zag Kerstens. De analist haalde PostNL van de kooplijst, vanwege de grotere impact van een groeivertraging in de pakketvolumes en de gestegen arbeids- en brandstofkosten. Het aandeel PostNL sloot maandag 0,2 procent lager op 2,60 euro, terwijl Bpost met 4,5 procent daalde tot 6,39 euro. Bron: ABM Financial News

