Olieprijs weer boven 90 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen, na een daling van zo'n 10 procent vorige week. Bij een settlement van 90,76 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,0 procent duurder.



Toch blijft het negatieve sentiment intact, te midden van zorgen over een wereldwijde recessie en een zwakke vraag naar olie, zeggen marktkenners.



Beleggers kijken ook naar hernieuwde gesprekken over een mogelijke nucleaire deal met Iran. Als er een deal wordt gesloten, zet dit de olieprijzen verder onder druk. Maar, zo benadrukt Edward Moya van Oanda, voor het eind van het jaar komen er zeker geen extra vaten Iraanse olie op de markt.



Chinese handelsdata waren dit weekend positief. De export steeg met 18 procent en de import met ruim 2 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees er wel op dat het exportherstel waarschijnlijk te danken is aan het wegwerken van achterstanden, terwijl de importdata wijzen op een aanhoudend zwakke binnenlandse vraag.



"Dit suggereert dat de Chinese economie nog lang niet op volle toeren draait", aldus Hewson.



Komende dagen verschuift de aandacht naar Amerikaanse inflatiecijfers, het wekelijkse voorradenrapport uit de VS en de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Bron: ABM Financial News

