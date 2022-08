GeoJunxion sleept contracten binnen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft een aantal Location Intelligence Service contracten in de wacht gesleept voor één van zijn grote wereldwijde IT-klanten, met een gecombineerde waarde van ruim een miljoen euro. Dit meldde het bedrijf uit Capelle aan den IJssel maandag nabeurs. "Als antwoord op een toenemende vraag naar hyperlokale content, heeft GeoJunxion een reeks uitbreidingen van bestaande servicecontracten afgesloten en de onderhandelingen over een omvangrijk nieuw maatwerk Location Intelligence Service-contract met succes afgerond", aldus het bedrijf. De nieuwe contracten zullen in de komende 3 tot 6 maanden worden uitgevoerd en "zullen in aanzienlijke mate bijdragen tot de aanhoudende groei van de omzet en het resultaat van het bedrijf", zei GeoJunxion maandag. "Het toont opnieuw aan dat onze investeringen in Location Intelligence Services vruchten afwerpen”, aldus CEO Ivo Vleeschouwers. Bron: ABM Financial News

