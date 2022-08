AEX sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een mooie winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX steeg 0,7 procent naar 727,87 punten. Beleggers moesten het vandaag stellen met weinig impulsen. De markt kijkt al uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer van aanstaande woensdag. Dan komt het cijferseizoen ook weer op gang, met ABN AMRO en Ahold, op donderdag gevolgd door onder meer de verzekeraars Aegon en NN. "Door de lagere olieprijs kan het maand-op-maand-verloop van de totale inflatie enig momentum verliezen, maar of dat ook al doorsijpelt in de kerninflatie is twijfelachtig", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers. "Na de verrassing van het enorme Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, zijn de obligatierendementen iets teruggelopen en zijn de Europese markten gestegen", zag Michael Hewson van CMC Markets. De euro/dollar handelde op 1,0216 en olie werd een half procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX sloten de meeste aandelen hoger, onder leiding van Adyen. De betaalspecialist steeg 4,1 procent. Verder wonnen DSM en Aegon 2,1 en 1,7 procent en werd IMCD na een koersdoelverhoging van ING ook 1,7 procent duurder. De aandelen die lager sloten, beperkten de verliezen tot enkele tienden van een procent. Alleen Just Eat Takeaway daalde 1,7 procent. In de AMX ging ABN AMRO aan de leiding met een stijging van 1,8 procent. Sectorgenoten CTP en WDP wonnen circa 1,5 procent. PostNL wist het koersverlies van meer dan drie procent aan het begin van de dag grotendeels weg te werken. Het aandeel sloot 0,2 procent lager, na een outlookverlaging. Hoewel de lagere pakketvolumes en hogere kosten geen nieuw verschijnsel zijn, was de impact daarvan groter dan verwacht, aldus analist Frank Claassen van Degroof Petercam, die het koersdoel verlaagde van 3,20 naar 2,75 euro. PostNL verwacht dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro. Alfen en InPost leverden wel 2,2 en 2,5 procent in. Bij de kleinere aandelen zette Pharming de trend van vorige week door met een dagwinst van ruim 8 procent. Fastned en Ebusco stegen 5,5 en 3,8 procent. Nedap verloor 1,4 procent en Majorel 1,5 procent. Wall Street Bij het einde van de handel op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

