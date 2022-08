Beursblik: minder winst voor ABN AMRO verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal volgens analisten iets meer inkomsten gerealiseerd, maar maakte wel minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een analistenconsensus die ABN AMRO samenstelde op basis van 14 participanten. De analisten verwachten voor het tweede kwartaal 1.300 miljoen euro aan netto rentebaten en 426 miljoen euro aan fee-inkomsten. De totale inkomsten worden geschat op 1,81 miljard euro. Dat zou meer zijn dan de 1,73 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021. Verder zien de analisten 1,27 miljard euro aan operationele kosten, nipt meer dan de 1,23 miljard euro aan kosten een jaar eerder, en een toevoeging van 116 miljoen euro aan de stroppenpot. Vorig jaar was er in het tweede kwartaal nog sprake van een vrijval van 79 miljoen euro. De cost-income ratio wordt geschat op 70,3 procent en de risicokosten op 19 basispunten. Netto verdiende ABN AMRO het afgelopen kwartaal 312 miljoen euro, aldus de analisten. Dat zou wel flink minder zijn dan de 393 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. Analisten van Deutsche Bank waren niet erg te spreken hoe de onderliggende kosten zich in het eerste kwartaal ontwikkelden, gezien de "ambitieuze" doelstellingen voor 2024. "Bovendien verwachten we niet dat de kostenstijging in het tweede kwartaal er veel beter uit zal zien", waarschuwde de Duitse bank. Op langere termijn zal ABN AMRO profiteren van de hogere rentebaten, dankzij de stijgende rente, maar op korte termijn waarschuwen de analisten voor de toegenomen recessierisico's. ABN AMRO opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel steeg maandagmiddag 1,2 procent op 10,18 euro. Bron: ABM Financial News

