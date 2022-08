Waarschuwing Nvidia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Nvidia heeft een omzetwaarschuwing uitgestuurd vanwege een tegenvallende omzet in de gamingdivisie. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse bedrijf. Nvidia rekent op een kwartaalomzet van 6,7 miljard dollar. Dat is 19 procent minder dan een kwartaal eerder, maar wel nog altijd 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Nvidia had in mei nog een omzetoutlook afgegeven van 8,1 miljard dollar. Ook de marge stond stevig onder druk, waarschuwde Nvidia. Waar werd gerekend op een brutomarge van circa 65,1 procent, lijkt deze uit te komen op 43,7 procent. De omzet bij de Gaming-tak daalde dan ook met 44 procent op kwartaalbasis naar 2,0 miljard dollar, als gevolg van een macro-economische tegenwind, aldus het bedrijf. De omzet bij de datacentra van Nvidia boekten een omzet van 3,8 miljard dollar, een plus van een procent op kwartaalbasis. Ondanks dat dit een record was, viel het Nvidia toch een beetje tegen. Hiervoor wees het bedrijf op verstoringen in de aanvoerketen. Nvidia denkt wel dat de lange termijn vooruitzichten intact zijn. Het aandeel Nvidia lijkt maandag bijna 7 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

