Enorme koerssprong Bed Bath & Beyond

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Bed Bath & Beyond handelt maandag voorbeurs liefst 37 procent hoger. Vrijdag sloot Bed Bath & Beyond ook al bijna 33 procent hoger. Persbureau Bloomberg merkt op dat ook andere 'meme-aandelen', zoals AMC Entertainment en GameStop, de wind in de rug hebben, maar dat Bed Bath & Beyond de absolute koploper is. AMC lijkt maandag 6,5 procent hoger te gaan openen en GameStop 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

