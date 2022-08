SoftBank boekt enorm verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SoftBank heeft het grootste kwartaalverlies ooit geleden. Dit bleek maandag uit de cijfers van de Japanse investeerder, die onder andere belangen in DoorDash en WeWork heeft. In het afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, leed SoftBank een verlies van 3,1 biljoen yen, ofwel omgerekend ruim 23 miljard dollar. Dit enorme verlies is het gevolg van de koersdalingen die technologieaandelen wereldwijd raakten. Onder meer de hogere rente en de harde opstelling van Beijing tegenover techbedrijven lagen ten grondslag aan die koersdalingen. Bron: ABM Financial News

