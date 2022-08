Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger, geholpen door koerswinsten bij de chippers. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 727,36 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING blijven beleggers tevreden over de kwartaalcijfers van bedrijven, die over het algemeen veel beter zijn dan verwacht. "De resultaten geven beleggers moed", aldus Wiersma. Tegelijkertijd zijn de dalende obligatierentes een belangrijke steun geweest volgens de expert van ING.

De kans op een recessie in Europa neemt wel toe als gevolg van de energiecrisis. "Maar van een recessieangst is in de afgelopen weken weinig sprake."

Bovendien zijn veel bedrijven in staat bleken om de hogere prijzen door te berekenen aan klanten en overtroffen zo de winstmarges en groeiverwachtingen van analisten, aldus ING.

Op vrijdag was de stemming nog ietwat grillig, zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Toen kwam er een sterk banenrapport uit de VS naar buiten. "De hoop dat de Federal Reserve mogelijk wat rustiger aan gaat doen in het verkrappen van het monetaire beleid, verdween als sneeuw voor de zon na de banencijfers", aldus Hewson. Het rapport overtrof zelfs de verwachtingen van de meest optimistische economen, zo zag de analist.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van verbluffende cijfers. "De arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", zei hij. Renteverhogingen worden noodzakelijk geacht om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie in juli bekend gemaakt. In juni bedroeg de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis nog 9,1 procent. De inflatie in de VS in juni werd onder meer aangejaagd door sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar deze staan de laatste weken juist flink onder druk.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0191. De olieprijzen daalden tot een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten tot drie procent. Just Eat Takeaway noteerde met een min van 1,0 procent in het rood. ING daalde met 1,2 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend.

In de AMX wist PostNL een eerder koersverlies van meer dan drie procent volledig weg te werken. Het aandeel koerste rond het einde van de ochtend 1,4 procent hoger, ondanks een outlookverlaging bij de vrijgave van de cijfers over het tweede kwartaal. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 3,20 naar 2,75 euro bij handhaving van het Houden advies. Hoewel de lagere pakketvolumes en hogere kosten geen nieuw verschijnsel zijn, was de impact daarvan groter dan verwacht, aldus analist Frank Claassen. PostNL verwacht dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro.

Galapagos schreef 1,6 procent bij.

In de AScX won Pharming 7,4 procent in de nasleep van een kwartaalupdate vorige week. Vivoryon verloor 2,1 procent.