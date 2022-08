Beursblik: meer omzet Ahold Delhaize verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald, zowel op jaar- als op kwartaalbasis, maar de focus zal vooral liggen op de plannen met Bol.com. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde.

Het FD meldde eerder deze maand op basis van bronnen dat Ahold bij de halfjaarcijfers op woensdag bekend zal maken dat de beursgang van Bol.com wordt uitgesteld vanwege de slechte marktomstandigheden.

Bol.com zou in de tweede helft van het jaar een notering aan de Amsterdamse beurs krijgen en het zou de grootste beursgang van 2022 worden aan het Damrak.

Ahold Delhaize zou het besluit nemen omdat de beurskoersen van concurrerende webwinkels zijn gekelderd. De omzet van webwinkels is gedaald nu de coronapandemie over zijn hoogtepunt is. In het eerste kwartaal daalde de omzet van Bol.com met 7 procent.

Ahold Delhaize houdt de optie open de webwinkel op een later moment alsnog naar de beurs te brengen, aldus de bronnen van de krant.

Cijfers

Naast de focus op Bol.com, zullen beleggers ook naar de omzetontwikkeling kijken. Door de consensus wordt gerekend op een omzet van 21.035 miljoen euro in het afgelopen tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kwam de omzet nog uit op 19.774 miljoen euro en in dezelfde periode een jaar eerder op 18.645 miljoen euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het tweede kwartaal uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die in op zo'n 13,3 miljard euro. Kalendereffecten en het weer hadden een positieve impact van circa 90 basispunten op de vergelijkbare omzet in de VS. In Europa hebben kalendereffecten vermoedelijk een positieve impact van 70 basispunten gehad.

Volgens analist Hans D'Haese van ING blijven analisten een robuuste omzet verwachten in de VS, met een vergelijkbare groei van 4,4 procent. "De Amerikaanse consument blijft veerkrachtig", aldus D'Haese. Uit een eerdere waarschuwing van Walmart haalde de analist dat consumenten vooral terughoudender zijn geworden in de aanschaf van kleding en algemene merchandise, terwijl de voedselverkopen sterk blijven.

In Europa heeft de inflatie een negatieve impact gehad op de volumes en dit zal vooral zichtbaar zijn in de Belgische markt. De omzetgroei in Europa blijft dan ook beperkt, zo voorziet de analist van ING.

De operationele winst zal volgens de analisten uitkomen op 809 miljoen euro in het tweede kwartaal. Dat was in de drie maanden ervoor 818 miljoen euro en een jaar eerder 817 miljoen euro.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 815 miljoen euro en een bijbehorende marge van 3,9 procent. De marge lag in het tweede kwartaal van 2021 op 4,5 procent en op 4,2 procent in het eerste kwartaal.

Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize vermoedelijk een nettowinst van 534 miljoen euro.

Outlook

Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Wel werd in mei de outlook voor de onderliggende winst per aandeel verhoogd. In plaats van een daling van de onderliggende winst per aandeel tot 5 procent ten opzichte van 2021, gaat Ahold nu uit van een vergelijkbare winst als in 2021.

De vrije kasstroom zal circa 1,7 miljard euro bedragen, zo kondigde de grootgrutter in februari bij de jaarcijfers al aan.

Voor 2022 mikt de consensus op een omzet van 83,5 miljard euro en een nettowinst van 2,2 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 3,4 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken.