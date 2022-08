ING verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor IMCD verhoogd van 166,00 naar 182,70 euro met een herhaling van het koopadvies. Analist Quirijn Mulder sprak van een sterke set resultaten die IMCD over de eerste jaarhelft publiceerde. En ook de outlook voor de tweede helft van dit jaar oogt sterk, meent hij. "Het is niet alleen prijs, maar ook volume", aldus Mulder, die verder wijst op de betere portefeuille en de trend van outsourcen als redenen voor een snelle groei van IMCD. Het aandeel IMCD koerst maandag op 149,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.