Veolia verkoopt afvalverwerkings-activiteiten Suez

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veolia verkoopt de Britse afval-activiteiten van Suez aan Macquarie Asset Management voor 2,4 miljard euro. Veolia hoopt hiermee de mededingingsbezwaren die voortvloeien uit de overname van Suez door Veolia weg te nemen. Dit werd maandag door de Franse afvalverwerker bekend gemaakt. De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority meldde in mei risico's te zien voor de concurrentie als de overname van afvalverwerker Suez door branchegenoot Veolia zou worden doorgezet. De toezichthouder betoogde destijds dat de combinatie ten koste kan gaan van de kwaliteit van de dienstverlening en tot hogere kosten kan leiden, en dus ook hogere overheidslasten, omdat er beduidend minder keuze overblijft. De Franse bedrijven zijn twee van de grootste afvalverwerkers in het Verenigd Koninkrijk. Suez en Veolia kwamen in april tot een principe-overeenkomst. Bron: ABM Financial News

