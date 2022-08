Deutsche Bank verhoogt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor JDE Peet's verhoogd van 35,00 naar 37,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Tom Sykes merkte op dat het EBIT-resultaat van JDE veerkrachtig is gebleken, ondanks de significante kostenstijgingen, waarbij de autonome aangepaste EBIT slechts met circa 2 procent daalde. De koffieprijzen maken net als andere grondstofprijzen een ommekeer, zo ziet de analist. "Het zal even duren voordat dit in de cijfers te zien is.” Ook de ontwikkelingen op de energiemarkt blijven volgens hem een risico en zullen op de waardering van het aandeel drukken. "In bepaalde mate zal de koersontwikkeling afhangen van de koffieprijzen ten opzichte van de gasprijzen", concludeerde Sykes. Het aandeel JDE Peet's sloot vrijdag op 31,06 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.