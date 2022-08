AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start na een herstel op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Vrijdagmiddag waren beleggers nog in de ban van het Amerikaanse banenrapport.

De banengroei bleek in juli alle verwachtingen te hebben overtroffen en Wall Street verschoot van kleur. De inschatting dat de Federal Reserve zijn agressieve renteverhogingscampagne spoedig zal matigen vanwege recessieangst, een verwachting die brandstof verleende aan de aandelenrally van de afgelopen weken, kon direct van tafel. Het rendement op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar steeg na de cijfers met 15 basispunten naar 2,83 procent.

Wall Street wist evenwel de flinke openingsverliezen grotendeels goed te maken, en hoofdgraadmeter S&P 500 beperkte bij de slotzoemer het verlies tot 0,16 procent. De rentegevoelige techbeurs Nasdaq daalde een half procent en de AEX, met een relatief zware weging van technologie aandelen, gaf 1,2 procent prijs op een slotstand van 722,74 punten.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juli is gestegen met 528.000, wat fors meer is dan de groei met 258.000 banen waar de markt op rekende. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,6 procent naar 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,1 procent.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van verbluffende cijfers. "De arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", zei hij. Renteverhogingen worden noodzakelijk geacht om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie in juli bekend gemaakt. In juni bedroeg de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis nog 9,1 procent. De inflatie in de VS in juni werd onder meer aangejaagd door sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar deze staan de laatste weken juist flink onder druk.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag in New York vrijwel onveranderd op 88,53 dollar. In juni piekte de olie-future nog boven de 120 dollargrens.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0185. Vrijdag voorafgaand aan het banenrapport bewoog het muntpaar nog op 1,0235.

In Azië komen de aandelenmarkten vanochtend vrijwel niet van hun plaats, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 0,75 procent. Vooral de techgiganten Alibaba en Tencent zijn hiervoor verantwoordelijk, met verliezen van respectievelijk 4 en 2 procent.

Bedrijfsnieuws

PostNL zag in het tweede kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis scherp dalen en verlaagde de outlook voor heel dit jaar, terwijl ook het dividend flink werd teruggeschroefd. PostNL verwacht dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro.

Berenberg verlaagde het advies voor de de fabrikant van slachtmachines Marel van Kopen naar Houden en het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 6,60 euro naar 4,60 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,2 procent tot 4.145,14 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.803,47 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 12.657,55 punten.