Resultaten Siemens Energy onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten onder druk zien staan. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Duitse bedrijf. Terwijl het aantal orders in het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar met 60 procent steeg, tot 9,84 miljard euro, zag Siemens de omzet met 4,7 procent dalen tot circa 7,3 miljard euro. De orders lagen aanzienlijk hoger dan analisten hadden verwacht. De consensus rekende op 8,6 miljard euro aan nieuwe opdrachten. De aangepaste EBITA dook diep in het rood, en daalde van een verlies van 124 naar een min van 429 miljoen euro. Netto boekte Siemens een verlies van 533 miljoen euro, tegenover 307 miljoen een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 7,2 miljard euro met een negatieve EBITA van 202 miljoen euro. De vrije kasstroom stond ook onder druk en daalde van 328 miljoen euro positief naar 25 miljoen euro negatief. Volgens CEO Christian Bruch had de slechte prestatie van Siemens Gamesa een negatieve impact op de cijfers, maar een ommekeer valt te verwachten, aldus de topman, wijzend op het nieuwe management bij Gamesa. Outlook Siemens Energy verwacht voor het hele boekjaar een vergelijkbare omzet die met maximaal 3 procent stijgt of met 2 procent daalt. De aangepaste EBITA-marge zal 2 tot 4 procent bedragen, voorziet het bedrijf. Wel denkt Siemens Energy aan de onderkant van de bandbreedtes uit te komen. Daarbij zal het nettoverlies dit jaar groter zijn dan vorig jaar. Bron: ABM Financial News

