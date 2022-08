PostNL verlaagt outlook en dividend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis scherp zien dalen en verlaagde de outlook voor heel dit jaar, terwijl ook het dividend flink werd teruggeschroefd. Dit maakte het postbedrijf maandagochtend bekend. "De huidige macro-economische en geopolitieke omgeving is uitdagend, in het bijzonder voor de logistieke sector. Dit leidt tot aanhoudende onzekerheid en beperkt de voorspelbaarheid van consumentengedrag", aldus CEO Herna Verhagen maandag in een toelichting. PostNL zegt extra maatregelen te nemen om de kosten te beheersen. "De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn." PostNL verwacht dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro. De vrije kasstroom zal nog steeds tussen de 110 tot 140 miljoen euro uitkomen, maar PostNL verwacht wel aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. Analisten hielden al rekening met een outlookverlaging. Resultaten In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 746 miljoen euro, tegen 838 miljoen euro een jaar eerder. De consensus, waar 10 analisten aan bijdroegen, mikte op een kwartaalomzet van 757 miljoen euro. Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen de pakketten 519 miljoen euro bij en de posttak 350 miljoen euro. De volumekrip bij de pakketten bedroeg 12,6 procent door het ontbreken van corona-effecten en door internationale activiteiten. Exclusief de impact van corona bedroeg de volumegroei 3 procent. De postvolumes liepen met 7,4 procent terug en dat was volgens PostNL iets beter dan verwacht. De consensus hield rekening met een volumekrimp bij pakketten van 11,3 procent en een daling in de postvolumes van 9,5 procent. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat daalde met 84 procent tot 10 miljoen euro, waar analisten mikten op 12 miljoen euro. Het resultaat van vorig jaar bevatte wel 26 miljoen euro aan coronameevallers. De vrije kasstroom bedroeg 43 miljoen euro negatief. Een tegenvaller ten opzichte van de 17 miljoen euro negatief waarop analisten mikten. PostNL wil een interim-dividend uitkeren van 0,14 euro per aandeel, hetgeen slechts een derde van het dividend uit 2021 is. Bron: ABM Financial News

