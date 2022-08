Beursblik: Berenberg haalt Marel van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het advies voor Marel verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel neerwaarts bijgesteld van 6,60 euro naar 4,60 euro. Marel profiteerde het afgelopen jaar flink van de investeringsdrang onder klanten, zoals voorzien, maar de winstgevendheid was een teleurstelling, aldus analist Fraser Donlon. "En er is weinig reden om op korte termijn een duidelijke verbetering te verwachten", voegde hij toe. "Gezien de premie waartegen het bedrijf noteert, besluiten we om het advies te verlagen naar Houden", verklaarde Donlon. De analist verlaagt zijn taxaties voor de komende drie jaar met gemiddeld 20 procent vanwege een combinatie van onder meer lagere marges en hogere rentelasten. "Er komen betere instapmomenten", verwacht Berenberg. Het aandeel Marel sloot vrijdag op 4,23 euro. Bron: ABM Financial News

