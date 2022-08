Goed gevulde beursagenda

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich weer opmaken voor een drukke week.

De agenda met bedrijfscijfers is komende week weer flink gevuld. Maandag start de week met de resultaten van PostNL, maar dinsdag is de agenda leeg. Woensdag volgen ABN AMRO, Corbion, CTP en Ahold Delhaize. Die laatste kondigt vermoedelijk aan dat de beursgang van Bol.com van tafel is.

Donderdag is het nog drukker, met Aegon, ForFarmers, NN Group, Ebusco en Fastned.

Vrijdag is de agenda dan weer leeg.

In het buitenland is de agenda vooral gevuld met Duitse bedrijven. In de VS is het zwaartepunt van het cijferseizoen al weer geweest.

Beleggers letten komende week op cijfers van Hellofresh, energiegiganten E.on en RWE, Disney, Siemens en ThyssenKrupp.

De macro-agenda is ook goed gevuld, hoewel maandag een uitermate rustige dag belooft te worden. Wel kunnen beleggers dan reageren op exportcijfers uit China, die Beijing in het weekend publiceerde.

In dollars nam de export in juli met 18,0 procent op jaarbasis toe, duidelijk meer dan de 15,6 procent die analisten hadden voorzien. De import steeg met 2,3 procent, wat beduidend minder was dan de 3,8 procent die analisten hadden verwacht.

Het Chinese handelsoverschot kwam in juli uit op 101 miljard dollar, ruim 10 miljard dollar meer dan waarop analisten hadden gerekend.

Woensdag let de markt op de inflatie in China, Duitsland en de VS. Donderdag moeten oliebeleggers scherp zijn, als zowel IEA als OPEC met een maandrapport komt. Ook staan er Amerikaanse producentenprijzen op de rol.

Vrijdag is de industriële productie in het VK en de eurozone aan de beurt, net als de Franse inflatie en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.