Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag hoger gesloten, ondanks de aanhoudende angst voor een wereldwijde economische vertraging en het effect daarvan op de olievraag.

Olie is deze week scherp gedaald, waarbij de vrees voor een scherpe wereldwijde vertraging van de economie domineert. Op weekbasis daalde de olieprijs ruim 9,0 procent.

De zorgen namen donderdag toe nadat de Bank of England de rente met een halve punt had verhoogd en waarschuwde dat later dit jaar waarschijnlijk een langdurige recessie zou uitbreken.

Grote centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, zijn overgegaan tot een agressieve verhoging van de rente in een poging de inflatie te beteugelen, terwijl ze ook de angst voor een recessie hebben aangewakkerd.

Een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport wakkerde deze angst vrijdag verder aan, aangezien het sterke rapport de hoop op een een mogelijk minder agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Fed deed vervliegen.

"Handelaren maken zich veel minder zorgen over leveringsproblemen in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en focussen zich in toenemende mate op de vraagcijfers en de groeiende dreiging van een recessie. En met de vraag naar benzine in de VS die momenteel 9 procent onder het niveau van vorig jaar ligt en zelfs lager is dan in de zomer van 2020, is het duidelijk dat prijzen boven 100 dollar per vat niet houdbaar zijn", aldus analisten van Sevens Report Research.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,5 procent, ofwel 0,47 dollar, hoger op 89,01 dollar op de New York Mercantile Exchange.