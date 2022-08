Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een sterk Amerikaans banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 435,72 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 13.573,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 6.472,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.439,74 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij het Amerikaans banenrapport, waarbij beleggers een beter beeld hoopten te krijgen over de gezondheid van de Amerikaanse economie, op een moment waarop een strakker monetair beleid van de Fed de economische groei dreigt te ontsporen.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juli is gestegen met 528.000, wat fors meer is dan de groei met 258.000 banen waar de markt op rekende. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,6 procent naar 3,5 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op jaarbasis met 5,2 procent, terwijl de arbeidsparticipatie uitkwam op 62,1 procent.

"De Amerikaanse banengroei in juli was het dubbele van wat was verwacht en is daarmee een duidelijke indicatie dat de Federal Reserve nog van geen wijken kan weten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Het hele rapport is ook niet vertekend. Vooraf werd nog rekening gehouden met seizoenseffecten bij de overheid en verzwakking in de bouw en retail, maar daar is geen enkele sprake van. Het rapport rechtvaardigt zo de stevige toon die diverse Fed-prominenten eerder deze week lieten horen", aldus de marktanalist. "Vooral de verdere loonontwikkeling is voor het monetaire beleidsorgaan een speciaal punt van aandacht."

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de industriële productie van Duitsland in juni op maandbasis iets hoger uitkwam dan verwacht. Op jaarbasis was er nog altijd sprake van een afname, maar die viel wel minder scherp uit dan in mei op jaarbasis.

De Franse industrie produceerde op maandbasis onverwacht meer en met 1,2 procent nog stevig ook. De verwachting lag op een daling met 0,2 procent. Bovendien bleek de productie in mei op maandbasis na herziening toch te zijn gestegen, in dit geval met 0,2 procent, nadat eerder een pas op de plaats werd gemeld.

De euro/dollar noteerde op 1,0164. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0246 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0243 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,7 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Post DHL heeft in het tweede kwartaal opnieuw een dubbelcijferige groei gerealiseerd en de outlook voor heel dit jaar is wellicht te voorzichtig. Het aandeel steeg toch 4,5 procent.

Allianz heeft in het tweede kwartaal de winst flink zien teruglopen, vanwege mindere prestaties van de vermogensbeheertak, maar de operationele winst trok wel aan. De koers van het aandeel Allianz daalde circa 1,5 procent. Sectorgenoot Aegon verloor 0,1 procent.

In Parijs steeg Crédit Agricole 2,0 procent, Renault won circa 1,3 procent, terwijl Teleperformance verloor ongeveer 5,5 procent.

In Frankfurt noteerde Beiersdorf ruim 2,0 procent hoger. RWE steeg bijna 2,0 procent, Deutsche Bank won circa 1,2 procent en Bayer verloor circa 7,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent lager op 4.111,95 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het rood.