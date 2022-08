AEX lager het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag lager het weekend ingegaan. Bij een slot van 722,74 punten, daalde de AEX 1,2 procent. Op weekbasis verloor de hoofdindex bijna een procent. Recent gaf een mogelijk minder agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve de markten lucht. Die 'rentevreugde' maakte vandaag plaats voor renteangst, na een veel beter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Er kwamen in juli 528.000 nieuwe banen bij, waar een groei van 258.000 werd voorspeld. De banengroei voor juni werd bijgesteld van 357.000 naar 398.000. De werkloosheid daalde van 3,6 tot 3,5 procent, terwijl de lonen op jaarbasis met 5,2 procent zijn gestegen en daarmee harder dan de 4,9 procent die werd verwacht. In juni was nog sprake van een loongroei van 5,1 procent. "De banencijfers in de VS zijn verbluffend, niet veel hadden dat sterke aantal verwacht. De Amerikaanse arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



"Wat de marktreactie betreft, zien we dat de dollarindex aan kracht wint. Wat de aandelenmarkt betreft, zien we aarzeling bij handelaren, omdat ze zich zorgen maken dat de Fed de rente met veel meer dan 50 basispunten kan verhogen." Volgens Aslam hoeven beleggers zich voorlopig niet te laten leiden door recessievrees. Diverse Fed-bestuurders hintten er de afgelopen dagen op dat de rente nog een stuk verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen. Het sterke banenrapport rechtvaardigt de stevige toon die diverse Fed-prominenten eerder deze week lieten horen, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Vooral de verdere loonontwikkeling is voor het monetaire beleidsorgaan een speciaal punt van aandacht."



Voor het verschijnen van het banenrapport rekende zo'n 60 procent van de markt er op dat de Fed de rente in september met 50 basispunten zal verhogen, volgens de FedWatch Tool van CME. Die verwachting is nu gedaald tot 34 procent en dus rekent een meerderheid weer op een verhoging van minimaal 75 basispunten. De Amerikaanse tienjaarsrente is na het banenrapport omhoog geschoten van 2,70 naar 2,84 procent. De euro/dollar handelde voor het banenrapport op 1,0232 en is sinds de publicatie gedaald tot 1,0164. WTI-olie stijgt 2 procent tot 90,50 dollar per vat. Stijgers en dalers Signify ging aan kop in de AEX, met een plus van ruim 2 procent. NN Group en ING profiteerden van oplopende rentes en wonnen 1 tot 1,5 procent. Bij die oplopende rentes stonden techaandelen onder druk. Besi en ASML verloren bijna 3 procent en hekkensluiter ASMI bijna 5 procent, net voor DSM. Just Eat Takeaway daalde meer dan 2 procent. Zowel Berenberg als ING verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger. Bij Berenberg ging het koersdoel naar 42,50 en bij ING naar 40,00 euro. Beide banken handhaafden het koopadvies en bij ING blijft het aandeel op de favorietenlijst staan Galapagos deed goede zaken in de AMX, na het openen van de boeken donderdagavond. In het eerste halfjaar steeg de omzet en Galapagos denkt dat de opbrengsten uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dit jaar hoger zijn dan eerder verwacht. De cashburn loopt ook op, door recente overnames. Het aandeel won 3 procent. Air France-KLM en OCI, die beide toch al een positieve week kenden, maakten de top drie in de Midkap compleet, met winsten van 1,5 tot 2,5 procent. Aandelen Fagron stegen licht. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de farmaceut met een euro tot 22,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De halfjaarcijfers en de outlook van Fagron wisten donderdag niet te overtuigen en het aandeel daalde toen met 7 procent, zo zagen de analisten van Kepler. "We vinden de koersval wat overdreven", aldus Kepler. CTP, TKH en PostNL verloren tot 3 procent aan waarde. Bij de kleine aandelen deed Pharming net als donderdag goede zaken. Het aandeel won bijna 4 procent. Fastned en ForFarmers stegen ruim een procent. Ebusco leverde 4,5 procent in. Ook Vivoryon en TomTom stonden onder druk en verloren zo'n 3,5 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een procent in het rood. Bron: ABM Financial News

