Video: obligaties interessanter dan aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De neerwaartse risico's zijn nog altijd te hoog en beleggers moeten dus voorzichtig blijven met aandelen en eerder naar staatsobligaties neigen. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset, van Fidelity International voor de camera tegen ABM Financial News. "In de financiële wereld lijkt iedereen op dit moment hetzelfde te denken: slecht nieuws is goed nieuws", zei Schepers. "Hoe slechter het gaat met de economie, hoe minder centrale banken moeten ingrijpen." Echter, de arbeidsmarkt is volgens Schepers nog altijd robuust en de inflatie is nog steeds hardnekkig, "wat betekent dat de ECB en Fed zullen blijven ingrijpen." "De tijd is nog niet rijp om weer wat positiever naar aandelen en andere risicovolle activa te kijken. De neerwaartse risico's zijn nog te hoog. Wij blijven voorzichtig wat betreft aandelen en neigen eerder naar staatsobligaties", aldus Schepers. Klik hier voor: obligaties interessanter dan aandelen Bron: ABM Financial News

