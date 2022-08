Beursblik: banengroei VS houdt Fed agressief

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in juli was het dubbele van wat was verwacht en is daarmee een duidelijke indicatie dat de Federal Reserve nog van geen wijken kan weten. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Het hele rapport is ook niet vertekend. Vooraf werd nog rekening gehouden met seizoenseffecten bij de overheid en verzwakking in de bouw en retail, maar daar is geen enkele sprake van. Het rapport rechtvaardigt zo de stevige toon die diverse Fed-prominenten eerder deze week lieten horen", aldus de marktanalist. "Vooral de verdere loonontwikkeling is voor het monetaire beleidsorgaan een speciaal punt van aandacht."

Er kwamen in juli 528.000 banen bij, wat veel meer was dan de 258.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid daalde naar 3,5 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,15 dollar steeg.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0180 dollar, een daling met 0,6 procent tegen 1,0233 kort voor publicatie van het rapport.