Wall Street richting rode opening na sterk banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt vrijdag lager te gaan openen, nadat het toonaangevende Amerikaanse banenrapport voor de maand juli een veel sterkere banengroei meldde dan vooraf verwacht. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,8 procent in het rood, maar is de handel zeer beweeglijk.

Er kwamen in juli 528.000 nieuwe banen bij, waar een groei van 258.000 werd voorspeld. De banengroei voor juni werd bijgesteld van 357.000 naar 398.000.

De werkloosheid daalde van 3,6 tot 3,5 procent, terwijl de lonen op jaarbasis met 5,2 procent zijn gestegen en daarmee harder dan de 4,9 procent die werd verwacht. In juni was nog sprake van een loongroei van 5,1 procent.

"De banencijfers in de VS zijn verbluffend, niet veel hadden dat sterke aantal verwacht. De Amerikaanse arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



"Wat de marktreactie betreft, zien we dat de dollarindex aan kracht wint. Wat de aandelenmarkt betreft, zien we aarzeling bij handelaren, omdat ze zich zorgen maken dat de Fed de rente met veel meer dan 50 basispunten kan verhogen."

Volgens Aslam hoeven beleggers zich voorlopig niet te laten leiden door recessievrees.



Voor het verschijnen van het banenrapport rekende zo'n 60 procent van de markt er op dat de Fed de rente in september met 50 basispunten zal verhogen, volgens de FedWatch Tool van CME.

Die verwachting is nu gedaald tot 39 procent en dus rekent een meerderheid weer op een verhoging van minimaal 75 basispunten. De Amerikaanse tienjaarsrente is na het banenrapport omhoog geschoten van 2,70 naar 2,79 procent.

Diverse Fed-bestuurders hintten er de afgelopen dagen al op dat de rente nog een stuk verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.

De euro/dollar handelde voor het banenrapport op 1,0232 en is sinds de publicatie gedaald tot 1,0180. WTI-olie stijgt licht, tot 89 dollar.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag verder vrij rustig, met alleen het consumentenkrediet in de VS voor de maand juni dat vanavond nog verschijnt.

Bedrijfsnieuws

Amazon neemt iRobot over voor 1,7 miljard dollar, inclusief schulden. Amazon betaalt 61 dollar per aandeel iRobot, wat een premie betekent ten opzichte van de slotkoers op donderdag van 49,99 dollar. De transactie is onderhevig aan goedkeuring van de aandeelhouders van iRobot en de toezichthouders. Het aandeel Amazon stijgt voorbeurs licht. Het aandeel iRobot wint 19 procent.

Vrijdag is een rustige dag qua bedrijfscijfers, maar beleggers kunnen wel aan de slag met de resultaten die donderdag nabeurs verschenen.

Zo wist Lyft net als concurrent Uber eerder deze week de marktverwachtingen te verslaan, waarbij de hoogste aangepaste EBITDA ooit werd behaald en er ook sprake was van herstel aan de bestuurderszijde, meldde de taxi-app. Het aandeel lijkt vrijdag 10 procent hoger te gaan openen.

Voor Beyond Meat was het een moeizaam kwartaal, waarin de fabrikant van vleesvervangers last had van de daling van de koopkracht in de VS. Het verlies liep op en Beyond Meat gaat 4 procent van zijn personeelsbestand ontslaan om meer kosten te besparen. Het aandeel daalt voorbeurs ruim 3 procent.

Maaltijdbezorger DoorDash lijkt minder last te hebben van de economische vertraging en verwacht deze goed te kunnen doorstaan. De outlook was dan ook positief na een sterk tweede kwartaal waarin de omzet boven verwachting was. Het aandeel noteert voorbeurs 11 procent in het groen.

AMC Entertainment wist in het tweede kwartaal dankzij blockbusters als 'Top Gun: Maverick' en 'Jurassic World: Dominion' een veel hogere omzet te behalen dan een jaar eerder toen de coronapandemie bezoekers nog thuis hield. Verder was het aangepaste resultaat positief en slonk het nettoverlies. Het aandeel lijkt wel 10 procent lager te openen, nadat de bioscoopketen ook aankondigde een speciaal dividend te willen uitkeren in de vorm van preferente aandelen. Hiermee kan AMC meer aandelen uitgeven, iets waarvoor het eerder geen goedkeuring kreeg van aandeelhouders, die vreesden voor verwatering.

GoPro behaalde afgelopen kwartaal gemengde resultaten, maar zag wel het aantal abonnementen groeien. Het aandeel lijkt een procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.151,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.726,82 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.720,58 punten.