Amazon neemt iRobot over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon neemt iRobot over voor 1,7 miljard dollar, inclusief schulden. Dit werd vrijdagmiddag bekendgemaakt door beide bedrijven. Amazon betaalt 61 dollar per aandeel iRobot, wat een premie betekent ten opzichte van de slotkoers op donderdag van 49,99 dollar. De transactie is onderhevig aan goedkeuring van de aandeelhouders van iRobot en de toezichthouders. iRobot produceert onder meer robotstofzuigers. Na voltooiing van de overname blijft de huidige CEO Colin Angle aan het roer van het bedrijf. Wel gaan 140 banen, zo'n 10 procent van het personeelsbestand, verloren door de overname. IRobot kwam vanmiddag ook met kwartaalcijfers. In het tweede kwartaal daalde de omzet van 365,6 miljoen tot 255,4 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 304,4 miljoen dollar. Het verlies liep op van 0,10 dollar naar 1,60 dollar. De markt rekende op een verlies van 1,57 dollar. Het aandeel Amazon stijgt voorbeurs licht. De handel in iRobot ligt nog stil. Bron: ABM Financial News

