Wall Street vlak richting banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street blijft vrijdag dicht bij huis in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag verschijnt. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 fractioneel hoger dan de slotstand van donderdag.

Voor de maand juli wordt gerekend op 258.000 nieuwe banen, tegenover 372.000 een maand eerder. Dat zou het traagste groeitempo betekenen sinds december vorig jaar.

De werkloosheid is vermoedelijk stabiel gebleven op 3,6 procent, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,9 procent zouden zijn gestegen. In juni was nog sprake van een loongroei van 5,1 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kan een sterk banenrapport ertoe leiden dat de Federal Reserve de rente voorlopig agressief kan blijven verhogen.

"Een zwak banenrapport kan de haviken temperen, maar dan moet het een schokkend lage groei zijn of zelfs een banenkrimp", aldus Hewson.

Op dit moment rekent zo'n 60 procent van de markt er op dat de Fed de rente in september met 50 basispunten zal verhogen, volgens de FedWatch Tool van CME. Diverse Fed-bestuurders hintten er de afgelopen dagen juist op dat de rente nog een stuk verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag verder vrij rustig, met alleen het consumentenkrediet in de VS voor de maand juni dat vanavond nog verschijnt.

De euro/dollar handelt rond lunchtijd licht lager op 1,0232. WTI-olie blijft hangen rond 88 dollar.

Bedrijfsnieuws

Vrijdag is een rustige dag qua bedrijfscijfers, maar beleggers kunnen wel aan de slag met de resultaten die donderdag nabeurs verschenen.

Zo wist Lyft net als concurrent Uber eerder deze week de marktverwachtingen te verslaan, waarbij de hoogste aangepaste EBITDA ooit werd behaald en er ook sprake was van herstel aan de bestuurderszijde, meldde de taxi-app. Het aandeel lijkt vrijdag 8,5 procent hoger te gaan openen.

Voor Beyond Meat was het een moeizaam kwartaal, waarin de fabrikant van vleesvervangers last had van de daling van de koopkracht in de VS. Het verlies liep op en Beyond Meat gaat 4 procent van zijn personeelsbestand ontslaan om meer kosten te besparen. Het aandeel beperkt de schade voorbeurs wel tot een verlies van een procent.

Maaltijdbezorger DoorDash lijkt minder last te hebben van de economische vertraging en verwacht deze goed te kunnen doorstaan. De outlook was dan ook positief na een sterk tweede kwartaal waarin de omzet boven verwachting was. Het aandeel noteert voorbeurs 12 procent in het groen.

AMC Entertainment wist in het tweede kwartaal dankzij blockbusters als 'Top Gun: Maverick' en 'Jurassic World: Dominion' een veel hogere omzet te behalen dan een jaar eerder toen de coronapandemie bezoekers nog thuis hield. Verder was het aangepaste resultaat positief en slonk het nettoverlies. Het aandeel lijkt wel 8,5 procent lager te openen, nadat de bioscoopketen ook aankondigde een speciaal dividend te willen uitkeren in de vorm van preferente aandelen. Hiermee kan AMC meer aandelen uitgeven, iets waarvoor het eerder geen goedkeuring kreeg van aandeelhouders, die vreesden voor verwatering.

GoPro behaalde afgelopen kwartaal gemengde resultaten, maar zag wel het aantal abonnementen groeien. Het aandeel lijkt licht hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.151,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.726,82 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.720,58 punten.